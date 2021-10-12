Франция

Испанский защитник должен вернуться на поле после международной паузы.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос может дебютировать за ПСЖ в матче десятого тура французской Лиги 1 против Анже. Об этом сообщает Get French Football News.

35-летний испанец перебрался в ПСЖ из мадридского Реала в минувшее летнее трансферное окно, однако до сих пор, он еще не дебютировал в составе парижан из-за травмы икроножной мышцы.

Тем не менее, футболист уже восстановился и его возвращение планируется после международной паузы.

Напомним, матч ПСЖ — Анж состоится в пятницу, 15 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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