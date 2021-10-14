Норвежский нападающий может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Эрлинг Холанд, getty images
14 октября 2021, 20:26
Пари Сен-Жермен попытается подписать нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда в ближайшие трансферные окна.
Как сообщает издание Foot Mercato, французский клуб готов платить норвежцу от 38 до 42 миллионов евро в год.
Источник утверждает, что руководство Пари Сен-Жермен уже начало переговоры с с агентом Холанда Мино Райолой.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел восемь поединков в составе "желто-черных", забив 11 голов и совершив четыре ассиста.
Напомним, что Барселона заручилась поддержкой инвестиционных фондов в борьбе за Холанда.