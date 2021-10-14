Франция

Норвежский нападающий может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Пари Сен-Жермен попытается подписать нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает издание Foot Mercato, французский клуб готов платить норвежцу от 38 до 42 миллионов евро в год.

Источник утверждает, что руководство Пари Сен-Жермен уже начало переговоры с с агентом Холанда Мино Райолой.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел восемь поединков в составе "желто-черных", забив 11 голов и совершив четыре ассиста.

Напомним, что Барселона заручилась поддержкой инвестиционных фондов в борьбе за Холанда.