Англия

"Горожане" попытаются заполучить норвежского форварда.

Манчестер Сити определил нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда как приоритетную трансферную цель на следующее лето.

Как сообщает издание The Times, в январе руководство Сити намерено встретиться с агентом норвежца Мино Райолой, чтобы обсудить детали возможного трансфера. "Горожане" надеются, что поспособствовать трансферу может тот факт, что отец форварда Альф-Инге Холанд выступал в их составе в 2000-03 годах.

Действующий договор Холанда с Боруссией Д рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 8 поединков в составе "желто-черных", забив 11 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Барселона заручилась поддержкой инвестиционных фондов в борьбе за Холанда.