Испания

Каталонский клуб сможет рассчитывать на финансовую помощь следующим летом.

Барселона продолжает предпринимать попытки подписать нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

Как сообщает издание Sport, несколько инвестиционных фондов готовы помочь каталонскому клубу в осуществлении трансфера форварда следующим летом. По информации источника, "сине-гранатовые" могут заполучить норвежца в следующее межсезонье за 75 миллионов евро. Помешать сделке все же могут высокие запросы 21-летнего игрока по зарплате.

Действующий контракт Холанда с Боруссией рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 8 поединков в футболке "шмелей", забив 11 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Барселона также рассматривает возможность аренды вингера Ман Сити Рахима Стерлинга.