Каталонский клуб сможет рассчитывать на финансовую помощь следующим летом.
Эрлинг Холанд, Getty Images
12 октября 2021, 17:43
Барселона продолжает предпринимать попытки подписать нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.
Как сообщает издание Sport, несколько инвестиционных фондов готовы помочь каталонскому клубу в осуществлении трансфера форварда следующим летом. По информации источника, "сине-гранатовые" могут заполучить норвежца в следующее межсезонье за 75 миллионов евро. Помешать сделке все же могут высокие запросы 21-летнего игрока по зарплате.
Действующий контракт Холанда с Боруссией рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 8 поединков в футболке "шмелей", забив 11 голов и совершив 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что Барселона также рассматривает возможность аренды вингера Ман Сити Рахима Стерлинга.