Франция

Французский нападающий окончательно решил покинуть парижан.

Пари Сен-Жермен не теряет надежд продлить соглашение с Килианом Мбаппе, но нападающий не видет своего будущего в столице Франции.

Как сообщает издание As со ссылкой на источник, французский нападающий "не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира".

Килиан Мбаппе не обращает внимание на финансовую составляющую и хочет добиться успеха в стане Реала.

В текущем сезоне нападающий отыграл одиннадцать матчей, в которых отметился четырьмя голами и пятью ассистами.

Напомним, контракт 22-летнего форварда истекает летом 2022 года. Ранее, мама Мбаппе заявила, что футболист может остаться в клубе.