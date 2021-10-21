Франция

Экс-футболист парижан высказался о ситуации с нападающими в составе французского гранда.

Бывший полузащитник Пари Сен-Жермен Жером Ротен высказался о ситуации вокруг форварда вице-чемпионов Франции Килиана Мбаппе, у которого в конце текущего сезона заканчивается контракт с клубом.

"Дело не только в возрасте игрока, но и в умении клуба соответствовать этому футболисту. Дело не только в имени. Мбаппе – лучший игрок ПСЖ прямо сейчас. Он делает разницу и клуб выстраивает свой проект вокруг его персоны.

Клуб должен показать Мбаппе и его окружению, что проект вращается вокруг него, а не вокруг других футболистов. Конечно, Месси – это Месси, но сейчас мы видим, что он может исчезнуть на 20-30 минут.

Я не думаю, что ПСЖ сможет удержать Килиана в своем составе. Он связывает свое будущее с Реалом, а это большая недоработка клуба", — сказал Ротен в интервью RMC.

Ранее сообщалось, что на Мбаппе появился еще один претендент среди топ-клубов.