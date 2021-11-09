Футболист восстановился после травмы.
серхио рамос, le parisien
09 ноября 2021, 16:30
Испанский защитник Серхио Рамос приступил к тренировкой в общей группе Пари Сен-Жермен.
35-летний футболист принял участие в двухстороннем спарринге между основным составом и молодежной командой парижан. Об этом сообщает Le Parisien.
По сообщениям французских СМИ, боссы ПСЖ были недовольны формой Рамоса и раздумывали над разрывом контракта с футболистом.
Тем не менее, брат Рамоса успел опровергнуть эту информацию.