ЧМ-2022. Отбор

У бразильского форварда ПСЖ мышечная травма.

Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет помочь своей команде в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Аргентины. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, у 29-летнего бразильца мышечная травма и в среду футболист пройдет углубленное медицинское обследование, которое определит точный диагноз и сроки его восстановления.

Напомним, матч Аргентина — Бразилия пройдет завтра, 17 ноября, в 01:30 по киевскому времени.

Также отметим, что Бразилия уже гарантировала себе выход в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.