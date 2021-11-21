Франция

Аргентинец хотел бы сосредоточиться на выступлениях в составе парижан.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не рассматривает вариант возвращения в Барселону, информирует издание Sport.

Президент Барселоны Жоан Лапорта ранее намекнул на возможное возвращение Месси, но это не входит в планы самого форварда. Аргентинец хотел бы сосредоточиться на выступлениях в составе ПСЖ, бороться за победу в Лиге чемпионов с парижанами, а также в как можно лучшей форме подойти к следующему чемпионату мира.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 9 поединков в футболке "красно-синих", отличившись четырьмя голами.

Контракт нападающего с ПСЖ рассчитан до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что Месси забил дебютный гол в Лиге 1 во встрече с Нантом.