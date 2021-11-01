Испания

Арсенал прокомментировал ситуацию в каталонском клубе.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси поделился своим мнением о нынешней ситуации в Барселоне, а также рассказал о расставании с бывшими партнерами по команде.

"У Барселоны хороший состав, они играют очень хорошо. Смотрю матчи, когда у меня есть возможность. Появились хорошие и важные парни, как Гави. Они хороши на командном уровне. Кун и Дембеле, когда вернутся, должны стать большой помощью для команды. Барселона будет всегда бороться за титулы и за высокие цели, даже если у нее будут случаться временные трудности.

Я часто говорю с Куном Агуэро, который не стал моим партнером по Барселоне, но всегда был хорошим другом. Также я часто беседую с Бускетсом и Альбой.

Нет, никто из бывших партнеров меня не разочаровал, потому что я знаю их всем сердцем. Для них это тоже стало сюрпризом, как и для меня самого. Они всегда меня поддерживали, – рассказал Месси в интервью изданию Sport.

Ранее Месси заявлял, что хотел бы вернуться в Барселону на должности спортивного директора.