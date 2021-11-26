Франция

Спортивный директор французов уверяет, что Почеттино продолжит работу с клубом.

Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо опроверг факт переговоров с Зинедином Зиданом, который может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера французского гранда.

Функционер заявил, что клуб полностью доверяет своему нынешнему наставнику.

"Мы не хотим, чтобы Почеттино уехал. Он никогда не подавал запрос об уходе, а с нами ни разу не связывался другой клуб. Мы уважаем Зидана как игрока и тренера, но мы не вели с ним переговоры. Смешно представить, чтобы мы встречались где-то в отеле с ним на виду у всей Франции", — заявил Леонардо в интервью The Athletic.

В последнее время вокруг Почеттино и Манчестер Юнайтед все больше информации о том, что после окончания шестимесячного контракта "красных дьяволов" с Рангником команду возглавит именно аргентинский специалист.

Ранее эту информацию подтвердил другой авторитетный источник.