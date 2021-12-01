Франция

Причина в усталости футболиста.

В рамках 16-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен примет на своем поле Ниццу.

Испанский защитник клуба Серхио Рамос не попал в заявку на эту игру. Наставник парижан Маурисио Почеттино объяснил отсутствие футболиста усталостью.

"Последние 15 минут матча с Сент-Этьеном тяжело дались Серхио. Он не играл продолжительное время и устал. После такого долгого отсутствия ему необходимо больше времени на восстановление", — приводит слова аргентинского специалиста Marca.

Матч ПСЖ — Ницца начнется в 22:00 по киевскому времени.