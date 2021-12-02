Франция

Очередной неудачный поединок во французском чемпионате от команды Маурисио Почеттино.

В поединке 16 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле не смог обыграть приехавшую в гости Ниццу.

Встреча на стадионе Парк де Пренс закончилась без забитых мячей. Команда Маурисио Почеттино доминировала в матче, но из 22 ударов лишь пять попали в створ ворот. У "гимнастов" было лишь четыре попытки удара, из которых два дошли до владений лучшего вратаря года по версии France Football Джанлуиджи Доннаруммы.

После 16 игр ПСЖ набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, опережая Марсель на 12 баллов, но у "провансальцев" есть игра в запасе. Ницца имеет в своем активе 27 очков и идет на четвертом месте.

ПСЖ — Ницца 0:0

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе (Паредес, 77), Мендеш — Эбимбе (Верратти, 62), Перейра, Гуйе — Месси, Ди Мария (Икарди, 77), Мбаппе.

Ницца: Бенитес — Лотомба, Тодибо, Данте, Бард — Бадауи (Гуири, 800), Шнайдерлин, Лемина (Тюрам, 74), Клюйверт (Стенгс, 74) — Депор, Дольберг.

Предупреждения: Перейра, Ди Мария — Клюйверт, Бард.