Франция

Аргентинский нападающий не поможет своей команде.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка Кубка Франции сыграет против Феньи-Ольнуа, но не сможет рассчитывать на Лионеля Месси.

Как сообщает издание RMC Sport, звездный аргентинец получит возможность отдохнуть и не сыграет в матче.

Отметим, что в текущем сезоне Лионель Месси отыграл в 15 поединках, отметившись шестью голами и пятью ассистами.

Напомним, что аргентинский нападающий вошел в число претендентов Globe Soccer Awards на приз лучшему игроку года.