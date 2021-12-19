Аргентинский нападающий не поможет своей команде.
Лионель Месси, getty images
19 декабря 2021, 12:57
Пари Сен-Жермен в рамках поединка Кубка Франции сыграет против Феньи-Ольнуа, но не сможет рассчитывать на Лионеля Месси.
Как сообщает издание RMC Sport, звездный аргентинец получит возможность отдохнуть и не сыграет в матче.
Отметим, что в текущем сезоне Лионель Месси отыграл в 15 поединках, отметившись шестью голами и пятью ассистами.
Напомним, что аргентинский нападающий вошел в число претендентов Globe Soccer Awards на приз лучшему игроку года.