Франция

Хавбек продолжит сотрудничество с парижским клубом.

Полузащитник Эрик Жуниор Дина Эбимбе близок к продлению контракта с ПСЖ, сообщает Le10Sport.

Парижане довольны выступлениями молодого хавбека и уже договорились с ним о новом соглашении. Ожидается, что клуб отправит 21-летнего игрока в аренду в Бундеслигу, чтобы он набрался опыта.

Действующий контракт Эбимбе с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне центральный полузащитник провел 10 поединков в футболке "красно-синих".

Ранее сообщалось, что Реал Сосьедад договорился об аренде полузащитника ПСЖ Рафиньи.