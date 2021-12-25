Хавбек продолжит сотрудничество с парижским клубом.
Эрик Жуниор Дина Эбимбе, Getty Images
25 декабря 2021, 10:17
Полузащитник Эрик Жуниор Дина Эбимбе близок к продлению контракта с ПСЖ, сообщает Le10Sport.
Парижане довольны выступлениями молодого хавбека и уже договорились с ним о новом соглашении. Ожидается, что клуб отправит 21-летнего игрока в аренду в Бундеслигу, чтобы он набрался опыта.
Действующий контракт Эбимбе с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне центральный полузащитник провел 10 поединков в футболке "красно-синих".
Ранее сообщалось, что Реал Сосьедад договорился об аренде полузащитника ПСЖ Рафиньи.