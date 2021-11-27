ЧМ-2022. Отбор

Экс-наставник Шахтера прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022.

Экс-наставник донецкого Шахтера и итальянской Ромы Пауло Фонсека прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф к Чемпионату мира в Катаре.

Напомним, Португалия и Италия попали в один путь, что означает итоговое выбывание из турнира одной из команд.

"Я надеялся, что Португалия и Италия поедут на Чемпионат мира. Португалия сильна, Сантуш проделывает отличную работу. Временами нам не хватало командного духа, но сейчас все зависит именно от этого. Сборная не зависит от Роналду, хоть он и великий чемпион.

У нас очень сильное поколение, которое играет в лучших европейских чемпионатах. Португалия — это не только Роналду. Я был бы рад, если бы Италия прошла на ЧМ, она мне близка, но я португалец", — приводит слова Фонсеки Sky Italia.

Напомним, плей-офф будет состоять из двух этапов — полуфиналов и финалов. Финальные путевки на предстоящий мундиаль получат три национальные команды, которые одолеют своих соперников в финалах.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.

Все пары раунда плей-офф доступны по этой ссылке.