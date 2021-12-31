Клуб не против продать форварда.
Мауро Икарди, Getty Images
31 декабря 2021, 15:45
Французский ПСЖ готов продать нападающего Мауро Икарди. Об этом сообщает издание Le Parisien.
По информации источника, руководство парижан будет рассматривать все предложения по футболисту в зимнее трансферное окно.
Если какой-то клуб будет готов потратить на аргентинца 30 миллионов евро, то ПСЖ примет трансферный запрос.
Отметим, что Икарди переходил в ПСЖ летом 2020 года за 50 миллионов евро из миланского Интера.
В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста пять забитых мячей в 20 играх за клуб во всех турнирах.
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