Франция

Клуб не против продать форварда.

Французский ПСЖ готов продать нападающего Мауро Икарди. Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, руководство парижан будет рассматривать все предложения по футболисту в зимнее трансферное окно.

Если какой-то клуб будет готов потратить на аргентинца 30 миллионов евро, то ПСЖ примет трансферный запрос.

Отметим, что Икарди переходил в ПСЖ летом 2020 года за 50 миллионов евро из миланского Интера.

В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста пять забитых мячей в 20 играх за клуб во всех турнирах.

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