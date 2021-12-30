Испания

Форвард "блаугранас" сменит команду летом 2022 года.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле может сменить клубную прописку в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, 24-летний француз имеет устную договоренность о переходе в туринский Ювентус летом 2022 года, когда получит статус свободного агента.

Однако отмечается, что футболист вместе со своим агентом ждут крупного предложения от ПСЖ, руководство которого пока готовит свои условия для потенциального контракта.

В нынешнем сезоне Дембеле провел восемь поединков, в которых отметился двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что переговоры Барселоны и Дембеле о новом контракте сорвались.