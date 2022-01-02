Франция

До 9 января футболист будет продолжать восстанавливаться в Бразилии.

Нападающий ПСЖ Неймар сможет вернуться к тренировкам с парижанами через три недели. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

При этом отмечается, что до 9 января 29-летний бразилец будет восстанавливаться в Бразилии под присмотром медицинского персонала парижан.

Напомним, футболист получил повреждение лодыжки в матче против Сент-Этьена в конце ноября.

Ранее сообщалось, что Месси и еще три игрока ПСЖ заболели COVID-19.

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