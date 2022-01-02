Франция

Парижане уточнили ранее опубликованные данные.

Французский Пари Сен-Жермен продолжает подготовку к гостевому матчу 1/16 финала Кубка Франции против Ванна, представляющего Национальный дивизион 2, однако за день до этого "красно-синие" объявили о четырех случаях заболевания COVID-19 среди футболистов.

Немногим позднее, пресс-служба парижан опубликовала более детальную информацию, в рамках которой огласили список игроков с положительными результатами тестирования.

Как стало известно, Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля были помещены на самоизоляцию, в соответствии с действующим во Франции протоколом по борьбе с пандемией.

Кроме того, во французском клубе отметили, что нападающий Неймар и сопровождающие его представители медицинской службы будут находиться в Бразилии до 9 января, где футболист продолжит курс восстановления от очередной тяжелой травмы. Его возвращение к работе на тренировках ожидается через три недели.

Отметим, что игра Ванн — ПСЖ состоится 3 января, начало в 22:10 по киевскому времени.