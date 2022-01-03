Франция

Аргентинец заинтересован в переходе в МЛС в будущем.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о том, что хотел бы на определенном этапе своей карьеры выступать в МЛС.

"Мне всегда казалось, что я мог бы получать удовольствие от выступлений и жизни в США. Мне хотелось бы узнать больше о местной лиге и жизни там.

Мне хотелось бы поиграть там на следующем этапе моей карьеры, но не знаю, удастся ли мне это", – приводит слова Месси издание The Mirror.

Действующий контракт Месси с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 16 поединков в футболке парижан, отличившись шестью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Месси сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.