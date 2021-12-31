Германия

Польский форвард опередил Макса Ферстаппена из Формулы-1 и Лионеля Месси из ПСЖ.

Международная ассоциация спортивной прессы AIPS на своем официальном сайте подвела итоги уходящего 2021 года.

Лучшим спортсменом года был признан нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.

По итогам голосования Левандовски опередил новоиспеченного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена, а также нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

Сам Месси стал лучшим спортсменом Северной и Южной Америки. В этом году аргентинец помог своей национальной команде стать победителем Кубка Америки, а также в седьмой раз завоевал Золотой мяч, опередив того же Левандовски.

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