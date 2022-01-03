Франция

Специалист рассказал о судьбе футболиста.

Главный тренер французского ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что клуб хотел бы сохранить Килиана Мбаппе.

"Решения продления контракта в футболе могут повлиять на вас только в том случае, если вы недостаточно зрелы.

Мбаппе зрелый. Будем надеяться, что в этом году Килиан продолжит работать так же хорошо, как и в прошлом, и что он примет решение продлить контракт.

ПСЖ хочет, чтобы Мбаппе остался на долгие годы, но многое зависит и от Реала, так как в этом участвуют две стороны", — сказал Почеттино.

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2022 года. Уже сейчас он имеет право подписать предварительный контракт с другим клубом.

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