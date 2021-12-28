Франция

Французский форвард поддержал многих ранее высказавшихся футбольных звезд.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал инициативу руководящих органов ФИФА проводить Чемпионат мира каждые два года.

Футболист считает, что в таком случае турнир потеряет свою идентичность.

"Чемпионат мира потому такой особенный, что проводится раз в четыре года. Если его проводить чаще, то он станет чем-то обыденным и потеряет свою идентичность.

Я согласен с Левандовски, у нас очень много игр и без этого. 60 игр в год, плюс Евро, Лига наций. Куда еще?", — приводит слова Мбаппе Sky Sports.

Ранее, финансовую перспективу проведения ЧМ каждые два года оценили в УЕФА.