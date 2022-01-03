Франция

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Монако на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Филипп Клеман.

Во главе "монегасков" бывший наставник Брюгге сменил Нико Ковача, который был отправлен в отставку несколько дней назад. Контракт с 47-летним бельгийцем рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Клеман работал с такими командами, как Генк и Васланд-Беверен. Вместе с Брюгге он дважды становился чемпионом Бельгиии, а с Генком — один раз.

После 19 игр Монако набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший матч "монегаски" проведут в гостях против Нанта. Игра состоится 9 января.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.