Германия

Конкурировать за футболиста придется с английскими и итальянскими клубами.

Мюнхенская Бавария, наравне с остальными европейскими клубами, намерена воспользоваться предоставленным зимним трансферным окном ради усиления собственной кадровой обоймы.

Действующие чемпионы Германии при этом уделяют особое внимание работе на перспективу, поэтому заинтересовались возможностью оформить переход полузащитника французского Марселя Бубакара Камара.

22-летний исполнитель ранее уже успел попасть в сферу интересов английских Ньюкасла и Манчестер Юнайтед, а также итальянских Милана и Ромы, поэтому у немецкого коллектива будут достаточно сильные конкуренты в борьба за право подписать французского футболиста.

Как сообщает немецкая пресса, представители Баварии уже связались с агентами игрока Марселя, предложив ему пополнить их ряды в конце текущего сезона, когда у Бубакара завершится действующий контракт.

Отметим, что, кроме номинальной позиции опорного полузащитника, Камара также может выступать в центре обороны.

В текущем сезоне в составе Марселя француз отыграл 21 матч, отметившись одним результативным ударом.