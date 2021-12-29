Италия

Футболист имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

Рома продолжает активно работать на трансферном рынке в поисках усиления команды.

Одним из таких вариантов видится полузащитник Бубакар Камара из Марселя.

Жозе Моуриньо еще в летнее трансферное окно искал полузащитника такого плана, поэтому француз станет главной трансферной целью римлян на это трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

Контракт футболиста с "провансальцами" истекает летом 2022 года, а Transfermarkt оценивает хавбека в 25 млн евро.

В текущем сезоне Камара сыграл 20 поединков за Марсель во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны Ньюкасла.