Футболист имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.
бубакар камара, getty images
29 декабря 2021, 15:05
Рома продолжает активно работать на трансферном рынке в поисках усиления команды.
Одним из таких вариантов видится полузащитник Бубакар Камара из Марселя.
Жозе Моуриньо еще в летнее трансферное окно искал полузащитника такого плана, поэтому француз станет главной трансферной целью римлян на это трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.
Контракт футболиста с "провансальцами" истекает летом 2022 года, а Transfermarkt оценивает хавбека в 25 млн евро.
В текущем сезоне Камара сыграл 20 поединков за Марсель во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны Ньюкасла.