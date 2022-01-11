Франция

Помимо 36-летнего француза, клуб отправил в резерв еще двух футболистов.

Защитник Бордо Лоран Косельни был отстранен от работы с первой командой клуба. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, такое решение было принято тренерским штабом после совета с руководством клуба.

Отмечается, что тренерский штаб был недоволен выступлениями 36-летнего француза в нынешнем сезоне и руководство клуба сообщило ему, что он может искать себе новый вариант для продолжения карьеры.

Помимо Косельни в резервную команду были отправлены защитник Поль Байсс и нападающий Мехди Заркане.

После 20 игр Бордо набрал 17 очков и располагается на 17 месте в турнирной таблице французской Лиги 1.

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