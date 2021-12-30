Италия

Стефано Пьоли грозит дефицит исполнителей в центре поля.

В связи с стартующим в январе Кубке Африки Милан может вернуть из аренды в Бордо Ясина Адли — сообщает Football Italia.

На Кубок Африки отправятся Франк Кессье и Исмаэль Беннасер, которым Стефано Пьоли придется искать замену. Если не найдется иного варианта, "россонери" воспользуются Адли.

Изначально планировалось, что Ясин будет выступать за Бордо весь сезон-2021/22, причем это обойдется французам в 8 миллионов евро плюс бонусы в зависимости от выступлений.

21-летний Адли сыграл 1 матч за первую команду ПСЖ, после чего защищал цвета Бордо (87 матчей во всех турнирах, 6 голов). С 2021 года принадлежит Милану.