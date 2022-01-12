Франция

Французский клуб не соблазнила даже приличная компенсация.

Травма ключевого флангового защитника Бена Чилвелла вынудила лондонский Челси выходить на трансферный рынок в зимнее окно переходов ради поиска достойной замены.

"Синие" рассматривали множество вариантов, одним из которых был итальянский игрок обороны французского Лиона Эмерсон, который связан с "пенсионерами" действующим соглашением, а в составе "ткачей" выступает на правах аренды.

При этом, английский коллектив в момент передачи футболиста Лиону прошлым летом не стал указывать опцию возможного досрочного возвращения игрока, в результате чего и пострадал.

Челси предложил представителям Лиги 1 4 млн евро компенсации, если они согласятся завершить аренду уже в ближайшее время, но получил отказ — 27-летний исполнитель уже успел провести 20 матчей в текущем сезоне, по разу отметившись голом и голевой передачей, и стал при этом ключевым игроком "детей".

Стоит отметить, что в минувшую трансферную кампанию "синие" самостоятельно отказались от включения данной опции в сделку после того, как на этом настоял Лион.