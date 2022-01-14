Франция

Аргентинец прокомментировал свое состояние здоровья.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о восстановление после коронавируса, которым он заболел 2 января.

"Как вы знаете, у меня был ковид, я хотел бы поблагодарить вас за сообщения, которые я получил. Хотел сказать, что выздоровление заняло у меня больше времени, чем я предполагал. Но я уже почти восстановился и с нетерпением жду возвращения на поле.

Я тренировался в последние дни, чтобы набрать стопроцентную форму. В этом году будут большие вызовы. Надеюсь, скоро увидимся", – написал Месси на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит ближайший матч ПСЖ и не отправится в расположение сборной Аргентины.