Франция

Аргентинский нападающий продолжает восстанавливаться после коронавируса.

Лионель Месси продолжает восстанавливаться после перенесенного коронавируса и пропустит ближайшие матчи.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, аргентинский нападающий не сыграет в матче Лиги 1 против Бреста, который состоится 15 января.

Также Лионель Месси не поедет в расположение национальной сборной и не будет принимать участие в играх против Чили и Колумбии в конце месяца.

Напомним, что в предыдущем матче без Лионеля Месси Пари Сен-Жермен не смог обыграть Лион — была зафиксирована ничья со счетом 1:1.