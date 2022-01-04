В сборную лучших игроков попали три футболиста ПСЖ.
Лионель Месси, Getty Images
04 января 2022, 14:15
Авторитетный журнал L’Équipe опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам 2021 года.
В число лучших не попали обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который перебрался в ПСЖ прошлым летом, а также нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.
Вратарь: Эдуар Менди (Челси).
Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Маркиньос (ПСЖ) и Тео Эрнандес (Милан).
Полузащитники: Мохамед Салах (Ливерпуль), Нголо Канте и Жоржиньо (оба – Челси), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария) и Карим Бензема (Реал).
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