Франция

Хавбек договорился о сотрудничестве с французским клубом.

Полузащитник Хатем Бен Арфа должен в ближайшее время стать игроком Лилля, сообщает издание L'Equipe.

Стороны уже согласовали условия сотрудничества и могут его официально оформить в ближайшее время. В составе "догов" атакующий хавбек станет заменой Юссуфу Языджи, который близок к переходу в московский ЦСКА.

Бен Арфа находится без клуба с июня 2021 года, когда истек его контракт с Бордо. Ранее 34-летний игрок также выступал в Лиге 1 в составе таких клубов, как Лион, Марсель, Ницца, ПСЖ и Ренн.

Ранее сообщалось, что Лилль хочет выручить не менее 71 млн евро за защитника Свена Ботмана.