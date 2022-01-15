Парижане надеются удержать форварда в клубе.
Килиан Мбаппе, Getty Images
15 января 2022, 09:46
ПСЖ начал переговоры по новому контракту с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает Telefoot.
Контракт Мбаппе истекает в конце июня, но ПСЖ не хочет отпускать его бесплатно. Парижане готовы предложить форварду крупный двухлетний договор в надежде удержать его в клубе.
Главным претендентом на Мбаппе на данный момент является мадридский Реал.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке "красно-синих", забив 18 голов и совершив 15 ассистов.
Ранее сообщалось, что Мбаппе стал самым важным человеком во французском футболе.