Франция

Парижане надеются удержать форварда в клубе.

ПСЖ начал переговоры по новому контракту с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает Telefoot.

Контракт Мбаппе истекает в конце июня, но ПСЖ не хочет отпускать его бесплатно. Парижане готовы предложить форварду крупный двухлетний договор в надежде удержать его в клубе.

Главным претендентом на Мбаппе на данный момент является мадридский Реал.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке "красно-синих", забив 18 голов и совершив 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал самым важным человеком во французском футболе.