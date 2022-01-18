Боснийский защитник будет выступать за "провансальцев".
Сеяд Колашинац, фото om.fr
18 января 2022, 20:37
Марсель подписал защитника Арсенала Сеада Колашинаца, сообщает официальный сайт французского клуба.
Боснийский футболист перебрался в стан "провансальцев" на правах свободного агента, разорвав контракт с Арсеналом.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел лишь четыре поединка в футболке "канониров", не отметившись результативными действиями.
Напомним, что вскоре Марсель лишат возможности подписывать футболистов на два ближайших трансферных окна.