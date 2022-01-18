Франция

Боснийский защитник будет выступать за "провансальцев".

Марсель подписал защитника Арсенала Сеада Колашинаца, сообщает официальный сайт французского клуба.

Боснийский футболист перебрался в стан "провансальцев" на правах свободного агента, разорвав контракт с Арсеналом.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел лишь четыре поединка в футболке "канониров", не отметившись результативными действиями.

Напомним, что вскоре Марсель лишат возможности подписывать футболистов на два ближайших трансферных окна.