ЧМ-2022. Отбор

Футболисты не попали в заявку на игру.

В рамках заключительного матча отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде сыграет против сборной Боснии и Герцеговины.

Как сообщает сайт пресс-служба сборной Боснии и Герцеговины, участие в матче против Украины не примут два лидера команды Миралем Пьянич и Сеад Колашинац.

Причины отсутствия Пьянича не уточняются. Что касается Колашинаца, то он не сыграет из-за травмы, которую получил в игре с Финляндией.

Помимо этих двух игроков, матч пропустит и Эдин Джеко. Об этом было известно задолго да противостояния.

Что касается заявки сборной Украины, то в ней не оказалось двух игроков донецкого Шахтера — Даниила Сикана и Виктора Корниенко.

Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится в 21:45 по киевскому времени. Следите за развитием событий в матчей с помощью текстовой онлайн-трансляции матча на нашем сайте.