Франция

Французский клуб получил несколько предложений по форварду.

Нападающий Марселя Аркадиуш Милик попал в сферу интересов Ювентуса и Севильи, сообщает издание L'Equipe.

Ювентус и Севилья хотят заполучить Милика в январе и начали переговоры с Марселем по арендному соглашению. Французский клуб пока отказывается принимать предложения, так как хочет продать польского форварда на постоянной основе.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 18 поединков в футболке провансальцев, отличившись девятью голами.

Ранее сообщалось, что Ювентус также проявляет интерес к нападающему Арсенала Пьеру-Эмерику Обамеянгу.