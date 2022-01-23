Испания

Форвард Реала с уважением прокомментировал выступления аргентинца в новом клубе.

Роберт Левандовски, Лионель Месси и Мохамед Салах — таковой была тройка главных претендентов на получение награды FIFA The Best, а итоговую Команду года не был включен один из лучших форвардов современности — нападающий мадридского Реала Карим Бензема.

Эта неудача явно не понравилась агенту французского футболиста, но сам форвард отнесся ко своему не включению в список лауреатов достаточно спокойно.

"Уже совсем в скором времени мы встретимся с Лионелем Месси и его ПСЖ непосредственно на поле в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, поэтому зрители смогут сами решить, кто из нас лучше на данный момент.

Лео не достиг или не достигнет успеха в ПСЖ? Кто такое говорит?! Ему просто нужно время. Это очевидно, так как сейчас он не забивает столько же голов, сколько и раньше. Но вы только посмотрите на то, что он делает на поле для команды!

Как бы там ни было, я не считаю, что Месси стоит критиковать настолько сильно, насколько сейчас это делают болельщики. Те, кто так поступают, на самом деле ничего не понимают в футболе", — заявил в интервью французской прессе футболист.

Отметим, что Карим Бензема в текущем сезоне сыграл 27 матчей, забив при этом 24 гола и 9 раз отдавав голевые передачи.