ЧМ-2022. Отбор
Аргентинский форвард продолжает восстановление после перенесенного коронавируса.
Лионель Месси, Getty Images
19 января 2022, 17:59
Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился с заявкой на предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.
В заявке национальной команды не оказалось лидера и нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Он недавно переболел коронавирус и продолжает восстановление в расположении французского клуба.
Отметим, что Аргентина уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.
В ближайшем матче Аргентина сыграет против Чили — 28 января, а затем с Колумбией — 1 февраля.
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