Франция

Наставник ПСЖ поделился мнением о наличии в команде такого футболиста, как Месси.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино рассказал о том, попадет ли Месси в заявку команды на матч Лиги 1 с Реймсом.

По словам специалиста, аргентинец восстановился после перенесенного коронавируса.

"Я рад, что Месси восстановился. Он точно будет в заявке, как и Мбаппе.

Конечно мы рады, что у нас есть такой игрок как Месси. Он многое дает команде и коллективу. К тому же, у него семь золотых мячей", — приводит слова Почеттино RMC.

В этом сезоне Месси сыграл за ПСЖ 11 матчей в Лиге 1, в которых сумел отличиться одним забитым мячом, а также отдал пять результативных передач. Кроме того, на счету Лионеля пять забитых мячей за пять матчей в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось об интересе ПСЖ к хавбеку Тоттенхэма.