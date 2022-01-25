Португалец готов покинуть французский клуб.
Ренату Санчеш, Getty Images
25 января 2022, 12:29
Полузащитник Лилля Ренату Санчеш поделился планами и рассказал об интересе со стороны других клубов.
"Кажется, Милан и Арсенал заинтересованы, я точно не знаю. Я говорил со своим агентом. Я знаю, какие клубы зовут меня, но я не могу назвать их сейчас.
Но я знаю, что я готов. Если поступит предложение, я приму лучшее для себя решение", – приводит слова Санчеша портал Football Italia.
По информации СМИ, Лилль готов отпустить Санчеша за сумму около 30 миллионов евро.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 20 поединков в футболке "догов", отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что защитник Лилля Рейнилдо близок к переходу в Атлетико