Франция

Португалец готов покинуть французский клуб.

Полузащитник Лилля Ренату Санчеш поделился планами и рассказал об интересе со стороны других клубов.

"Кажется, Милан и Арсенал заинтересованы, я точно не знаю. Я говорил со своим агентом. Я знаю, какие клубы зовут меня, но я не могу назвать их сейчас.

Но я знаю, что я готов. Если поступит предложение, я приму лучшее для себя решение", – приводит слова Санчеша портал Football Italia.

По информации СМИ, Лилль готов отпустить Санчеша за сумму около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 20 поединков в футболке "догов", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Лилля Рейнилдо близок к переходу в Атлетико