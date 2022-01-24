Испания

Защитник прибыл в Мадрид для прохождения медицинского обследования.

В ближайшее время левый защитник Лилля Рейнилдо Мандава пополнит Атлетико — утверждает журналист Фабрицио Романо.

28-летний игрок сборной Мозамбика уже прибыл в Испанию после того, как клубы согласовали все условия трансфера, и в понедельник, 24 января, должен пройти медицинское обследование.

Рейнилдо провел 23 матча за национальную сборную Мазамбика (2 гола) и выступал в составе Бенфики В (1 матч в чемпионате, 0 голов), Фафе (16, 1), Спортинг Корвилья (31, 4), Белененсеш (16, 0) и Лилль (65, 1).