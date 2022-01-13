ЧМ-2022. Отбор
Заявка "селесао" состоит из 26 футболистов.
cbf.com.br
13 января 2022, 22:37
Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился со списком футболистов на очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.
В список "селесао" попали 26 исполнителей.
Отметим отсутствие Неймара, который продолжает восстановление после травмы, а также возвращение 38-летнего защитника Барселоны Даниэля Алвеса.
В ближайших матчах сборная Бразилии сыграет в гостях против Эквадора (27 января), а затем дома против Парагвая (2 февраля).
Напомним, подопечные Тите досрочно гарантировали себе путевку на ЧМ-2022 в Катаре.
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