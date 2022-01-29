Бразилец станет игроком английского клуба.
Бруну Гимарайнш, Getty Images
29 января 2022, 20:19
Полузащитник Лиона Бруну Гимарайнш в ближайшее время присоединится к Ньюкаслу, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Гимарайнш уже прошел медосмотр и подписал контракт с Ньюкаслом до июня 2026 года. Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро, а зарплата бразильского хавбека будет составлять 8 млн евро в год без учета бонусов.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 25 поединков в футболке Лиона, отличившись шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в подписании нападающего Арсенала Эдди Нкетиа.