Франция

Французский футболист вернулся на родину после почти восемь лет паузы.

Полузащитник немецкого Вольфсбурга Жозуа Гилавоги получал регулярную практику по ходу текущего сезона, однако за полтора до завершения его контракта с "волками" клуб решил отпустить своего футболиста.

Покупатель на 31-летнего исполнителя нашелся практически сразу — французский Бордо решил помочь игроку вернуться на родину, где он ранее выступал в составе Сент-Этьена, после чего в 2013 году отправился в мадридский Атлетико.

На счету Гилавоги 21 матч в составе Вольфсбурга в текущем сезоне.

Отметим, что француз завершит сезон на правах арендного соглашения, после чего у Бордо будет приоритетное право выкупа.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.