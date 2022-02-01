Французский клуб хочет вернуть форварда.
Александр Ляказетт, Getty Images
01 февраля 2022, 10:23
Нападающий Арсенала Александр Ляказетт может вновь стать игроком Лиона, сообщает издание L'Equipe.
Лион пытался подписать Ляказетта в минувшее трансферное окно, однако не сумел договориться о трансфере. Теперь "ткачи" попытаются вернуть нападающего следующим летом, когда он получит статус свободного агента.
Ляказетт перешел в Арсенал из Лиона летом 2017-го за 53 млн евро. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 22 поединка в футболке "канониров", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Лион вернул полузащитника Танги Ндомбеле на правах аренды из Тоттенхэма.