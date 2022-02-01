Наставник Лиона прокомментировал трансферную политику клуба.
петер бос, getty images
01 февраля 2022, 20:10
Главный тренер Лиона Петер Бос прокомментировал трансфер лидера полузащиты французского клуба Бруно Гимарайнша.
Специалист считает, что его команда способна заменить ушедшего футболиста.
"Как тренер я могу сказать, что Бруно — очень хороший парень. Он лидер раздевалки и первоклассный футболист. Но такое случается, когда лидер уходит. У нас есть кем его заменить, а клуб получил действительно большие деньги — это хорошо.
Что касается Марселя, то я все еще злюсь на них. На стадионе было 60 тысяч человек, отличная боевая атмосфера — только из-за них игра была перенесена. Руководство соперников поступило слабо.
Возвращаясь к нашей трансферной политике, то мы неплохо провели это окно, все в порядке. Каждый трансфер в клуб или из клуба согласовывается со мной", — приводит слова Боса Lequipe.
Напомним, Бруно Гимарайнш этой зимой сменил Лион на Ньюкасл за солидные 40 млн евро.
Отметим, что сегодня будет доигран матч 14-го тура Лиги 1 между Лионом и Марселем. 21 ноября поединок этих команд был прерван уже на второй минуте после того, как в голову Пайе бросили бутылку.