Франция

Наставник Лиона прокомментировал трансферную политику клуба.

Главный тренер Лиона Петер Бос прокомментировал трансфер лидера полузащиты французского клуба Бруно Гимарайнша.

Специалист считает, что его команда способна заменить ушедшего футболиста.

"Как тренер я могу сказать, что Бруно — очень хороший парень. Он лидер раздевалки и первоклассный футболист. Но такое случается, когда лидер уходит. У нас есть кем его заменить, а клуб получил действительно большие деньги — это хорошо.

Что касается Марселя, то я все еще злюсь на них. На стадионе было 60 тысяч человек, отличная боевая атмосфера — только из-за них игра была перенесена. Руководство соперников поступило слабо.

Возвращаясь к нашей трансферной политике, то мы неплохо провели это окно, все в порядке. Каждый трансфер в клуб или из клуба согласовывается со мной", — приводит слова Боса Lequipe.

Напомним, Бруно Гимарайнш этой зимой сменил Лион на Ньюкасл за солидные 40 млн евро.

Отметим, что сегодня будет доигран матч 14-го тура Лиги 1 между Лионом и Марселем. 21 ноября поединок этих команд был прерван уже на второй минуте после того, как в голову Пайе бросили бутылку.