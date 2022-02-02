Франция

Оба футболиста продолжают восстанавливаться после травм.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос и нападающий Неймар все еще продолжают восстановление после травм. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, оба футболиста не работают в общей группе команды Маурисио Почеттино.

Испанец получил мышечное повреждение, из-за чего пропустил матч Кубка Франции против Ниццы, а бразилец продолжает длительный процесс восстановления и пока работает по индивидуальной программе в зале.

Ближайший матч ПСЖ проведет против Лилля в чемпионате Франции. Игра состоится 6 февраля, а спустя девять дней парижан ждет встреча с мадридским Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Между этими матчами еще будет игра против Ренна.