Франция

Футболист может пропустить следующий матч.

ПСЖ продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Кубка Франции против Ниццы.

Защитник парижан Серхио Рамос не смог завершить тренировку 28 января вместе с остальной группой футболистов.

Испанец почувствовал мышечный дискомфорт и покинул тренировочное поле. 29 января он не тренировался. Об этом сообщает Le Parisien.

С большой долей вероятности Рамос не сыграет против Ниццы. Поединок состоится 31 января в 22:15 по киевскому времени.

Отметим, что на счету Рамоса лишь пять игр за клуб во всех турнирах и один забитый мяч. 21 матч он пропустил из-за различных повреждений.